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Alanyaspor, Gaziantep'te ilk yarıyı önde kapattı

Alanyaspor, Gaziantep'te ilk yarıyı önde kapattı
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Süper Lig 1. hafta maçında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşılaşıyor. İlk yarıda Ruan'ın golüyle konuk ekip 1-0 önde. Maçın kalan bölümünde skor değişmedi ve ilk yarı Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına ön direkte Stewart'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

12. dakikada rakip korneri sonrası ani gelişen atakta Kozlowski'nin pasını alan Camara'nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Camara'nın yerden köşeye vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.

18. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kozlowski'nin kafa ile aşırttığı topa arka direkte Bacuna'nın dokunuşu az farkla dışarı çıktı.

20. dakikada ceza yayı üzerinde İbrahim Kaya'nın rakibini geçtikten sonra vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Ruan'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep Fk : Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke, Florin Stefan, Juninho Bacuna, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Deian Sorescu, Trivante Stewart

Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Victor Gidado, Mirza Cihan, Serdar Dursun, Kerim Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Ali Osman Kalın, Sabahattin Destici, Fuat Bavuk

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Muanza Maestro, Gaius Makouta, Ruan Duarte, İbrahim Kaya, Florent Hadergjonaj, Ui Jo Hwang, Arda Usluoğlu

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Fatih Aksoy, İzzet Çelik, Arouna Soro, Baran Ali Gezek, Yusuf Özdemir, Eymen Karataş

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Ruan Duarte (dk. 20) (Alanyaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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