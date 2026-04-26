Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 3 Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus, ceza sahası sağ tarafında Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada penaltı kullanılmadan önce uyarılara rağmen kalesine geçmeyen Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
67. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
73. dakikada Semedo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in, altıpasın sağından yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada sağ taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda penaltı noktası solunda topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada sol taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Mert Günok'un, Brown ile çarpışması sonucu elinden kaçırdığı topun penaltı noktasının sağında sahibi olan Torreira, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0
90+1. dakikada İlkay Gündoğan'ın hatalı pasında araya giren Guendouzi, pasını Cherif'e çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Wilfried Singo dk. 85), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 82), Mario Lemina (Mauro Icardi dk. 82), Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün (Noa Lang dk. 68), Barış Alper Yılmaz (İlkay Gündoğan dk. 82), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Sacha Boey
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 84), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 84), N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Anthony Musaba dk. 71), Anderson Talisca (Mert Günok dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (İsmail Yüksek dk. 66), Sidiki Cherif
Yedekler: Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Marco Asensio, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Victor Osimhen (dk. 40), Barış Alper Yılmaz (dk. 67 pen.), Lucas Torreira (dk. 83) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Ederson Moraes (dk. 62) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Victor Osimhen (Galatasaray), Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi, Mert Müldür (Fenerbahçe) - İSTANBUL