Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Derbinin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Guendouzi'nin savunmanın arasına attığı pasta topla buluşan Cherif, meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına girip Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

19. dakikada Sanchez'in sağ kanattan yaptığı ortada Skriniar'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden kornere gitti.

40. dakikada Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Lemina'nın omzuyla dokunduğu topu altıpasın solunda kafayla kontrol eden Victor Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada Nene'nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarpıp auta gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Anthony Musaba, Marco Asensio, Levent Mercan, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Osimhen (dk. 40) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Yunus Akgün (Galatasaray), Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Ederson Moraes (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç bitti olanlar oldu!
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Fener taraftarına Asensio şoku

Korkulan oldu!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon