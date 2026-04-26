Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Derbinin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Guendouzi'nin savunmanın arasına attığı pasta topla buluşan Cherif, meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına girip Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
19. dakikada Sanchez'in sağ kanattan yaptığı ortada Skriniar'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden kornere gitti.
40. dakikada Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Lemina'nın omzuyla dokunduğu topu altıpasın solunda kafayla kontrol eden Victor Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
45+1. dakikada Nene'nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarpıp auta gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Anthony Musaba, Marco Asensio, Levent Mercan, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Gol: Osimhen (dk. 40) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Yunus Akgün (Galatasaray), Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Ederson Moraes (Fenerbahçe) - İSTANBUL