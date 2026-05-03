Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Metehan'ın sol taraftan ortasında savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazındaki Koita kafayla tamamlamak istedi, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

55. dakikada Fıratcan'ın sağ taraftan ortasında uzak direkte Esgaio'nun içeriue çevirdiği topu Tongya tamamlamak istedi fakat savunmada Kranevitter çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi. Pozisyonun devamında kaleci Grbic meşin yuvarlak kontrol etti.

66. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Goutas'ın kale alanı önünden kafa vuruşunda kaleci Grbic, sol alt köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Berkay Özcan (Bartuğ Elmaz dk. 59), Matias Kranevitter, Ahmed Traore (Serginho dk. 46), Shavy Babicka (Çağtay Kurukalıp dk. 90+3), Barış Kalaycı (Sam Larsson dk. 46), Tiago Çukur (Anıl Yiğit Çınar dk. 84)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Fatih Kurucuk, Muhammed Kadıoğlu, Yaya Onogo, Burhan Ersoy

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Fıratcan Üzüm, Dimitris Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Oğulcan Ülgün dk. 82), Ousmane Diabate, Samed Onur (Cihan Çanak dk. 69), Adama Traore (MBaye Niang dk. 78), Franco Tongya (Pedro Pereira dk. 82), Metehan Mimaroğlu (Göktan Gürpüz dk. 78), Sekou Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Ayotomiwa Dele-Bashiru, Matej Hanousek, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Tiago Çukur (dk. 17) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Igor Lichnovsky, Tiago Çukur (Fatih Karagümrük), Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
