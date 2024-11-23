Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Akintola'nın pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol tarafa çıkardığı topu alan Umut Meraş'ın, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

27. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde seken top Ahmed Kutucu'nun önünde kaldı. Ahmed'in ceza yayı üzerinden gelişene yaptığı vuruşta Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Umut Meraş, Taşkın İlter, Melih Kabasakal, Prince Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Luccas Claro, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar, Tayfur Bingöl, Caner Erkin, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Olawoyin, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, David Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Giannis Papanikolaou, Benhur Keser, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Martin Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 27) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Taşkın İlter, Melih Kabasakal (Eyüpspor) David Akintola (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.