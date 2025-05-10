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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yerden ortasında ön direkte Umut Bozok topu geriye çevirdi. Emre Akbaba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

57. dakikada Umut Meraş'ın pasında araya girerek topu kazanan Fall, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek pasını Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden pasında Aytaç Kara kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti.

60. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

64. dakikada Can Keleş ile hızlı çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic, ceza yayı önünde topla buluşarak pasını sağ çaprazdan koşu yapan Nuno da Costa'ya aktardı. Costa'nın gelişine sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nuno da Costa, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden ortasında Can Keleş tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Seyfettin Ünal, Kemal Mavi

Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz (Caner Erkin dk. 46), Ruben Vezo, Umut Meraş, Stepanenko (Recep Niyaz dk. 82), Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 58), Emre Mor (Emre Akbaba dk. 46), Tayfur Bingöl (Hamza Akman dk. 71), Prince Ampem, Umut Bozok

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Batuhan Üzgül, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Arda Turan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza (Claudio Winck dk. 53), Kamil Piatkowski, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Cafu (Berk Can Yıldızlı dk. 90+3), Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara (Yusuf İnci dk. 88), Ben Ouanes (Can Keleş dk. 46), Nuno da Costa (Taylan Utku Aydın dk. 90+3)

Yedekler: Sinan Bolat, Adnan Aktaş, Atakan Müjde, Antonin Barak, Josip Brekalo

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Nuno da Costa (dk. 38 ve 64), Can Keleş (dk. 90+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Melih Kabasakal, Ampem (Eyüpspor), Espinoza, Nuno da Costa, Aytaç Kara (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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