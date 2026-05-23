Süper Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak

Trendyol 1. Lig'de play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK, yarın Konya'da karşılaşacak. Süper Lig'e yükselecek son takım bu maçla netleşecek.

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek son takım, yarın Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak play-off finali sonrası belli olacak.

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off Final maçında Esenler Erokspor ile Çorum FK, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak finalde Süper Lig'e adını yazdıracak son takım belli olacak. Esenler Erokspor, ligde normal sezonu 3. tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükselirken, Çorum FK ise play-off 1. turda Ankara Keçiörengücü'nü eledi. Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki turda Bodrum FK ile eşleşirken, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibine rövanşta 2-0'lık skorla üstünlük sağladı ve final biletini aldı.

İki ekip arasında bu sezon oynanan karşılaşmalarda İstanbul'da ev sahibi 3-1 kazanırken, Çorum'daki maçta ise Çorum FK 2-1'lik skorla galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunda ilk 2 sırayı alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig'e yükselmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
