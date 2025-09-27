Haberler

Trendyol Süper Lig'de VAR Hakemi Erkan Özdamar

Trendyol Süper Lig'de VAR Hakemi Erkan Özdamar
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar olarak belirlendi. Maç saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün saat 20.00'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak. Mehmet Kısal ve Ferhan Kestanlıoğlu da AVAR'da görev yapacak.

