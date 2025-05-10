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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray Golsüz Beraberlikte Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray Golsüz Beraberlikte Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, her iki takım da rakip kaleye tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan tarafından yönetildi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine yönelen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada Roland Sallai'nin pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

39. dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında Mendy'nin vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çıkardı.

45+2. dakikada Visca'nın ceza sahası içine ortasında burada bulunan Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, John Lundstram, Mustafa Eskihellaç, Edin Visca, Cham, Enis Destan (Sıkan dk. 19)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Nwakaeme, Ozan Tufan, Zubkov, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinsın Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Alvaro Morata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Muslera (Galatasaray) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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