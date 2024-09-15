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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Beşiktaş Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Trabzonspor'un golünü Okay Yokuşlu, Beşiktaş'ın golünü ise Gedson Fernandes attı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Okay meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.

30. dakikada Svensson'un yerden pasında Rafa Silva'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu kornere çıkardı.

40. dakikada Svensson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1

45+4 dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Okay Yokuşlu, Bardhi, Vısca, Orsic, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Lundstram, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batahov, Cihan Çanak, Dragus, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udoukhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Zaynutdinov, Ernest Muçi, Salih Uçan, Emirhan Topçu, Jean Onana, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni Van Bronckhorts

Goller: Okay Yokuşlu (dk. 17) (Trabzonspor), Gedson Fernandes (dk. 40) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Vısca (dk. 12) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Arthur Masuaku, Al Musrati (Beşiktaş), Enis Bardhi (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gedson Fernandes Okay Yokuşlu Trabzonspor Beşiktaş trabzon 3-sayfa Futbol Spor

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