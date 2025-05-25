Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Samsunspor'a 1-0 Yenik Durumda

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Samsunspor'a 1-0 Yenik Durumda
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Müsabakada tek golü 27. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Zeki Yavru'nun pasında ceza yayına yakın bir noktadan Ntcham'ın bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Samsunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mendy'nin şutunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada Samsunspor savunmasından gönderilen uzun topla buluşan Emre Kılınç, kaleci Muhammet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkaçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Sikan

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Lundstram, Cham, Ozan Tufan, Banza, Serdar Saatçı, Draguş, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Marc Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata

Yedekler: Halil Yeral, Gomes, Celil Yüksel, Muja, Soner Aydoğdu, Marius, Tait, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Emre Kılınç (dk. 27) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Mendy (Trabzonspor), Dimata (Samsunspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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