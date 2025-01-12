Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında ev sahibi Trabzonspor, Banza'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takımın da bazı önemli pozisyonları oldu.
- Trendyol Süper Lig : Trabzonspor : 1 - Antalyaspor : 0 (İlk yarı)
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önüne alan Kaluzinski'nin vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
12. dakikada orta sahadan aldığı uzun topla sağ çaprazda ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun vuruşunu Uğurcan Çakır, kornere çıkardı.
16. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
21. dakikada Visca yarı sahadan kaptığı topla birlikte ceza sahası içine girdi. Visca'nın pasında Simon Banza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Ozan Tufan, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Thallisson da Silva, Güray Vural, Jakup Kaluzinski, Petrusenko, Erdal Rakip, Streek, Larsson, Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar, Gaich, Djenepo, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert
Yılmaz, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Alex de Souza
Gol: Banza (dk. 21) (Trabzonspor)
Sarı kart: Cham (Trabzonspor)