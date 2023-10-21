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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Mame Thiam'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Maçta yaşanan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.