Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Mame Thiam'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Maçta yaşanan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Mame Thiam'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içerisinde savunmanın hatasıyla topu kapan Boa Morte'nin şutunda kaleci Gökhan topu ayaklarıyla uzaklaştırmayı başardı.
60. dakikada Olawoyin'in ceza sahası içerisinde topa elle dokunduğu gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
71. dakikada Muhammet'in sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada oyuna 1 dakika önce giren Zeqiri, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı 1'e indiren golü kaydetti. 2-1
89. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Thiam, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-1
90. dakikada Mocsi'den topu kapan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru sokulan Uzodimma'nın şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Alp
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Bahoken dk. 90), Karimi (Ackah dk. 81), Kartal Yılmaz, Kemen (Hasan Ali dk. 90), Boa Morte (Jeanvier dk. 90), Cardoso (Uzodimma dk. 81) Thiam
Yedekler: Şamil, Kolovetsios, Ramazan, Arif, Talha
Teknik Direktör: Recep Uçar
Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Mocsi, Emirhan (Alikulov dk. 77), Halil İbrahim (Hojer dk. 58), Olawoyin, Shelvey, Gustavo, Varesanovic (Laine dk. 70), Benhur (Zeqiri dk. 70), Gaich (Minchev dk. 58)
Yedekler: Tarık, Anıl, Sinan, Faye, Eray
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Thiam (dk. 31, dk. 60 pen ve dk. 89 pen) (Kayserispor), Zeqiri (dk. 71) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Boa Morte, Carole, Kartal, Thiam, Jeanvier (Kayserispor), Varesanovic, Minchev (Çaykur Rizespor) - KAYSERİ