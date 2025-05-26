Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraberlikte Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraberlikte Kaldı
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Mersin Stadyumu'nda oynanan Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe arasında 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golü En-Nesyri ile gelirken, Hatayspor'un eşitliği sağlayan golü ise Ertuğrul Çetin'in kendi kalesine attığı golle oldu. Müsabakada Mert Müldür, 38. dakikada kırmızı kart gördü.

- Trendyol Süper Lig : Hatayspor : 1 - Fenerbahçe : 1 (İlk yarı)

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında En Nesyri'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top yere çarparak üstten auta çıktı.

27. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Amrabat'ın sert şutunda kaleci Bekaj'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. 0-1

30. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Kostic'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada gelişen Hatayspor atağında Mert Müldür'ün defansın arkasına sarkan Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Mert'e kırmızı kartını gösterdi.

41. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Ertuğrul Çetin topu kornere çeldi.

44. dakikada Massanga Matondo'nun kullandığı serbest vuruşta direkten seken top kaleci Ertuğrul'un sırtına çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Salih Mazlum

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Massanga Matondo, Görkem Sağlam, Boutobba, Okoronkwo

Yedekler: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Yiğit Ali Buz, Diack, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Joelson Fernandes, Bamgboye, Deniz Aksoy

Teknik Direktör: Murat Şahin

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 27) (Fenerbahçe), Ertuğrul Çetin (dk. 44 k.k) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Mert Müldür (dk.38) (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR - Spor
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