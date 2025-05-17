Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-0 Geride Bıraktı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı. Hatayspor'un gollerini Boutabba ve Okoronkwo kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
10. dakikada Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
11. dakikada Alioui'nin çalımlarla sokulduğu ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Emir Dadük'ün müdahalesinin ardından top direkten oyun alanına döndü.
26. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın pasında Okoronkwo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo, Osman Kaynak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, VAR'da yapılan kontrolün ardından penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltıyı kullanan Okoronkwo'nun vuruşunda kaleci Deniz, sağ köşeye giden topu çeldi. Dönen topu Okoronkwo, ağlara gönderdi. 0-3
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ, Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barasi
Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Fougeu
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kliama, Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Massanga, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Boutubba, Görkem Sağlam, Okoronkwo
Yedekler: Visar Bekaj, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Selimcan Temel, Diack, Baran Sarka, Cengiz Demir, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Ersin Aydemir
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Boutabba (dk. 11), Okoronkwo (dk. 26 ve 38) (Hatayspor) - ADANA