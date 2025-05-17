Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-0 Geride Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı. Hatayspor'un gollerini Boutabba ve Okoronkwo kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

10. dakikada Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada Alioui'nin çalımlarla sokulduğu ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Emir Dadük'ün müdahalesinin ardından top direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın pasında Okoronkwo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo, Osman Kaynak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, VAR'da yapılan kontrolün ardından penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltıyı kullanan Okoronkwo'nun vuruşunda kaleci Deniz, sağ köşeye giden topu çeldi. Dönen topu Okoronkwo, ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ, Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barasi

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kliama, Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Massanga, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Boutubba, Görkem Sağlam, Okoronkwo

Yedekler: Visar Bekaj, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Selimcan Temel, Diack, Baran Sarka, Cengiz Demir, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Ersin Aydemir

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Boutabba (dk. 11), Okoronkwo (dk. 26 ve 38) (Hatayspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba

İndirim için birbirlerini ezdiler! Görüntülerin benzetildiği film olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leonardo Bonucci geri dönüyor! Eski takımına yeşil ışık yaktı

Leonardo Bonucci geri dönüyor
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
İran'da aşırı enerji tüketimine ceza! 1103 evin elektriği kesildi

Kurallara uymayanı affetmediler! 1000'den fazla ev elektriksiz kaldı
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Alman devine şok! Avrupa'ya gidemediler, yerine sürpriz takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.