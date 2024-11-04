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Trendyol Süper Lig'de Hafta Sonrası Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de Hafta Sonrası Puan Durumu
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Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadeleleri sonuçlandı. Galatasaray, BAY geçtiği haftada liderliğini korurken, Samsunspor önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında zorlu bir maçla 3 puan alırken, Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Samsunspor hanesine 3 puan yazdırarak puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerken, Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. 9 müsabakada toplam 24 gol atıldı. Ligde 28 puanla lider olan Galatasaray haftayı maç yapmadan geçti. Alman teknik adam Thomas Reis ile iyi bir çıkış yakalayan Samsunspor bu hafta da taraftarı önünde kazandı. Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında elde ettiği 3 puanla son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar üst üste ikinci yenilgisini alırken 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Trabzon'da serisini sürdürdü

Haftanın en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Gol düellosuna sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete uzandı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 23'e yükseltirken, dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça yükseltti.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Gaziantep FK - Göztepe: 2-1

Sivasspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0

Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3

Konyaspor - Başakşehir: 3-2

Eyüpspor - Hatayspor: 2-0

Bodrum FK - Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

Samsunspor - Antalyaspor: 2-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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