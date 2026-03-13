Futbol: Trendyol Süper Lig

Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Maksim'in iptal edilen golü ve Julian'ın kurtarışları dikkat çekti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen, Saric, Storm, Van de Streek

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Kozlowski, Ogün Özçiçek, Gassama, Lungoyi, Maxim, Bayo

Sarı kartlar: Dk. 6 Saric (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Arda Kızıldağ, Dk. 34 Kozlowski, Dk. 45+4 Lungoyi (Gaziantep FK)

10. dakikada Maxim'in attığı gol, hakem Gürcan Hasova'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

38. dakikada Perez'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, aynı kurtarışla bir kez daha gole engel oldu.

45+1. dakikada Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian gole izin vermedi.

Kaynak: AA / Oktay Özden
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı

Yıllardır bomboş duruyor! İstanbul'un göbeğindeki krizde yeni gelişme
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

Galatasaray'ın yıldızı için net konuştu: 60 milyona bile satmam
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi