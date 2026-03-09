Haberler

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta golsüz eşitlikle ayrıldı. İki takımın da etkisiz atakları sonucunda, maç boyunca gol sevinci yaşanmadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından sert vuran Janvier'in şutu az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine Meschack'ın ortasında topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

79. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşundan arka direkte topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunda kaleci son anda topu çıkarmayı başardı.

90. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi'nin çaprazdan çektiği şutta top kalecide kaldı.

90+5. dakikada Alanyaspor'da Duarte'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci son anda kornere çeldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (İzzet Çelik dk. 85), Janvier, Enes Keskin (Duarte dk. 60), Meschack (Hagi dk. 61), Hwang (Efecan Karaca dk. 85), Mounie (Güven Yalçın dk. 74)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Hanousek dk. 84), Göktan Gürpüz (Onyekuru dk. 90+2), Varesanovic (Samed Onur dk.69), Metehan Mimaroğlu (Cihan Çanak dk.69), Koita (Niang dk. 84)

Yedekler: Erhan Ertürk, Furkan Ayaz Özcan, Diabate, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Mounie (Alanyaspor) Koita, Pereira (Gençlerbirliği) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

