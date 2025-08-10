Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor'a 4-1 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Eyüpspor, Pendik Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaştı ve 4-1'lik skorla mağlup oldu. Konyaspor'un gollerini Umut Nayir ve Enis Bardhi kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına pasında Halil Akbunar, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-3
54. dakikada ceza yayı solunda topla buluşan Draguş, sağına çekerek yaptığı plase vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
61. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Adil Demirbağ, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-4
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu
Eyüpspor: Berke Özer, Talha Ülvan (Halil Akbunar dk. 46 (Mete Kaan Demir dk. 90+3), Robin Yalçın Luccas Claro, Nihad Mujakic, Melih Kabasakal (Umut Bozok dk. 46), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Prince Ampem dk. 77), Emre Akbaba (Yalçın Kayan dk. 46), Denis Draguş, Mame Thiam
Yedekler Halil Yeral, Emir Ortakaya, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Hamza Akman
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 70), Guilherme, Jevtovic, Alassane Ndao (Tunahan Taşçı dk. 78), Danijel Aleksic (Morten Bjorlo dk. 70), Enis Bardhi (Pedrinho dk. 88), Melih İbrahimoğlu, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Umut Nayir (dk. 5 ve 21), Enis Bardhi (dk. 33), Adil Demirbağ (dk. 79) (Konyaspor), Halil Akbunar (dk. 51) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Yalçın Kayan, Kerem Demirbay (Eyüpspor) - İSTANBUL