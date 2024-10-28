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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir, evinde İkas Eyüpspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1'lik sonuçla tamamlandı. İkas Eyüpspor'un golü Mame Thiam'dan gelirken, Başakşehir'in eşitliğini Jerome Opoku sağladı.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir sahasında İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde İkas Eyüpspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında İkas Eyüpspor Mame Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 İkas Eyüpspor üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında RAMS Başakşehir'in kazandığı penaltı vuruşunu Jerome Opoku gol ile sonuçlandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca taraftar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Spor

Trendyol Süper Lig Mame Thiam Başakşehir Eyüpspor

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