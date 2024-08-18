Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Alanyaspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Piatek, Figueiredo, Deniz Türüç ve Serdar Gürler gol attı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada yarı alanından rakip kaleye doğru ilerleyen Figueiredo, orta sahadan yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 2-2
90. dakikada sol taraftan Serdar Gürler'in ortasında kaleci Ertuğrul Taşkıran topu çeldi. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Deniz Türüç, soluna çekip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2
90+5. dakikada arka direkte Pelkas'ın artasında Serdar Gürler kafayla topu ağlarla buluşturdu. 4-2
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Hamza Güreler dk. 65), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 60), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo (Keny dk. 70), Davidson (Serdar Gürler dk. 65), Piatek (Pelkas dk. 70)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lucas Lima, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Nuno Lima (Furkan Bayır dk. 43), Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Makouta dk. 64), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Serdar Dursun dk. 64), Cordova (Lopes dk. 79)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İsmail Zehir, Ümit Akdağ, Veysel Karani Ünal
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Piatek (dk. 17), Figueiredo (dk. 53), Deniz Türüç (dk. 90), Serdar Gürler (dk. 90+5) (Başakşehir), Cordova (dk. 26), Balkovec (dk. 45+3 pen.) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Onur Ergün, Piatek, Serdar Gürler, Hamza Güreler (Başakşehir), Balkovec, Richard, Aliti (Alanyaspor) - İSTANBUL