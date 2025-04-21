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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u sahasında 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Holse'nin penaltı vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtarırken, Alanyaspor'un golü Yusuf Özdemir'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası içerisinde yerde kalan Dimata'nın pozisyonunda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Holse'nin şutunu kaleci Ertuğrul iki hamlede kurtardı.

78. dakikada sol kanattan Janvier'in sert şutunu kaleci Okan topu son anda çıkarmayı başardı.

90+5. dakikada Muja'nın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasına Dimata'nın kafa vuruşu direkten döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj,(dk.84 Balkovec) Richard, Janvier,(Enes Keskin dk. 84) Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Efecan Karaca dk. 75), Hwang (Makouta dk. 65)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Toy, Enes Sporar, Arda Usluoğlu, Yusf Can Karademir, Batuhan Yavuz

Teknik Direktör: Joao Pereira

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, (Schindler dk. 75) Satka, Drongelen, Bola, Tait, (Soner Aydoğdu dk. 75) Dimata, Holse, (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 82) Ntcham, Emre Kılınç,(Muja dk. 75) Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Yusuf Özdemir (dk. 9) Alanyaspor

Sarı kartlar: Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Holse, Drongelen (Samsunspor) Hwang, Vilhena, Lima, Aliti, Richard (Alanyaspor) - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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