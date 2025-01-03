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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Alanyaspor, Makouta'nın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ayrıca, mücadelede birkaç sarı kart gösterildi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Makouta düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

23. dakikada Umut Nayir'ın sağ kanattan sert şutunu kaleci Ertuğrul son anda topu kornere çıkardı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Hwang, Cordova

Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Balkovec, Juan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Prip, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol, Bazoer, Boranijasevic, Ketya, Melih İbrahimoğlu, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Makouta (dk. 8) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Hwang (Alanyaspor), Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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