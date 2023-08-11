Trendyol Süper Lig'de açılış maçı: Trabzonspor-Antalyaspor
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2023-2024 sezonunun Trendyol Süper Lig açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Eksikler
Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Vişça, Trezeguet, Maxi Gomez
Antalyaspor;
Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı , Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Fredy, Bytyqi, Sam Larsson, Erdoğan, Buksa
2023 - 2024 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile antalyaspor, bugüne kadar 75 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'in Antalyaspor 3 puanla tamamladı, 17 maç ise berabere bitti. İki takımın son kapışmasında ise gülen taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor olmuştu.
Trabzonspor; Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok
Antalyaspor; Helton, Bünyamin, Bahadır, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa.