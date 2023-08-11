Trendyol Süper Lig'de açılış maçı: Trabzonspor-Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

TRABZONSPOR İYİ BAŞLANGIÇ İSTİYOR

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Eksikler

Trabzonspor ;

Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Vişça, Trezeguet, Maxi Gomez

Antalyaspor;

Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı , Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Fredy, Bytyqi, Sam Larsson, Erdoğan, Buksa

76'INCI MÜCADELE

2023 - 2024 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile antalyaspor, bugüne kadar 75 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'in Antalyaspor 3 puanla tamamladı, 17 maç ise berabere bitti. İki takımın son kapışmasında ise gülen taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor olmuştu.

İLK 11'LER

Trabzonspor; Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor; Helton, Bünyamin, Bahadır, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa.