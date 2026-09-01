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Süper Lig'de 5 ve 6. hafta programı açıklandı

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TFF, Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maç programını duyurdu. 6. haftada Trabzonspor-Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak. 5. hafta 11-14 Eylül, 6. hafta 18-20 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. hafta müsabakalarıyla program duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 6. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacağı ifade edildi.

Süper Lig'de 5 ve 6. hafta programı şöyle:

5. hafta

11 Eylül Cuma

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00 Samsunspor - Çorum Fk

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe

6. hafta

18 Eylül Cuma

20.00 Kasımpaşa - Konyaspor

19 Eylül Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

20 Eylül Pazar

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor

17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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