Süper Lig'de 5 ve 6. hafta programı açıklandı
TFF, Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maç programını duyurdu. 6. haftada Trabzonspor-Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak. 5. hafta 11-14 Eylül, 6. hafta 18-20 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. hafta müsabakalarıyla program duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 6. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacağı ifade edildi.
Süper Lig'de 5 ve 6. hafta programı şöyle:
5. hafta
11 Eylül Cuma
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00 Samsunspor - Çorum Fk
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe
6. hafta
18 Eylül Cuma
20.00 Kasımpaşa - Konyaspor
19 Eylül Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
20 Eylül Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş