Trendyol Süper Lig'de 2. Hafta Heyecanı Başlıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, Galatasaray'ın yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçla başlayacak. Diğer maçlar ise 16, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 18 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor

21.30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
