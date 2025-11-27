Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)