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Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada kullanılan kornerde Florent Hadergjonaj'in ceza sahasına gönderdiği ortada Ariss'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

74. dakikada Mocsi'nin ceza sahasına gönderdiği pasta Mihaila'nın şutunda top kaleci Paulo'nun kucağında kaldı.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Siaka Bakayoko dk. 83), Sagnan, Ariss (Adedire Awokoya Mebude dk. 83), Taylan Antalyalı (Albert Iustin Doicaru dk. 76), Ahmed Kutucu, Laçi (Dal Varesanovic dk. 76), Olawoyin, Emrecan Bulut (Valentin Mihaila dk. 65), Sowe

Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Taha Şahin, Moussa Diakite

Teknik Direktör: Recep Uçar

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Fatih Aksoy (Bedirhan Özyurt dk. 81), Fidan Aliti, Nuno Lima, Ruan (Ui-jo Hwang dk. 81), Baran Ali Gezek, Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj, Carlos Fernandes (Elia Meschack dk. 58), Ianis Hagi (Yusuf Özdemir dk. 40), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 58)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, İbrahim Kaya, Enes Keskin, İzzet Çelik, Ivan Cedric

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Attila Mocsi (Çaykur Rizespor), Elia Meschack (Alanyaspor)

Gol: Ariss (dk. 71 k.k.) (Alanyaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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