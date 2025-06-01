Trendyol Süper Lig: Beşiktaş, Bodrum FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş, Bodrum FK'yı 4-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 4-0 kazanmayı başardı. Goller Mustafa Hekimoğlu ve Gedson Fernandes ile Joao Mario'dan geldi.

- Trendyol Süper Lig : Bodrum FK: 0 - Beşiktaş : 4 (Maç sonucu)

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Gedson Fernandes, kale sahası içinde Herelle'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada beyaz noktanın başına geçen Joao Mario topu ağlara gönderdi: 0-4

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Celal Dumanlı dk. 71), Herelle (Celustka dk. 86), Ajeti, Cenk Şen (Süleyman Özdamar dk. 46), Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 63), Pucas (Gökdeniz dk. 46)

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Tunahan Akpınar, Ali Aytemur, Celal Dumanlı, Bilal Güven

Teknik Direktör: Jose Morais

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku (Emrecan Terzi dk. 77), Hadziahmetovic (Necip Uysal dk. 77), Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Emirhan Topçu dk. 77), Joao Mario, Muçi (Arroyo dk. 72), Rafa Silva (Semih Kılıçsoy dk. 72)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Mustafa Hekimoğlu (dk. 12 ve 45+1), Gedson Fernandes (dk. 27), Joao Mario (dk. 71) (Beşiktaş)

Sarı kart: Ajeti (Bodrum FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Spor
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