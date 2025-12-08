Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı, her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde oynandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda müdahale etti.
36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hagi'nin sağ ayağı ile çektiği şutu kaleci Abdullah Yiğiter son anda kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Hagi'nin yay üzerinden çektiği şutta top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Hwang, Ogundu
Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Efecan Karaca, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Baran Boğultay, İbrahim Kaya, Yusuf Can Kandemir, Semih Doğanay
Teknik Direktör: Joao Pereira
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli
Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Cvancara, Aldülkadir Ömür, Van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Saric, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kart: Bünyamin Balcı (Antalyaspor) - ANTALYA