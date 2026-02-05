Haberler

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçları ve yönetecek hakemler listesi verildi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
