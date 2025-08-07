Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig, 2025-2026 sezonunun ilk haftası yarın Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlıyor. Haftanın diğer önemli karşılaşmaları ise 9-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonun ilk haftası yarın oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025 - 2026 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış müsabakasında son şampiyon Galatasaray, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u konuk edecek. Avrupa kupalarında eleme müsabakaları oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk hafta maçları TFF'nin aldığı kararla ertelendi.

Süper Lig'de ilk hafta programı şöyle:

Yarın

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa

10 Ağustos Pazar

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe

21.30 Eyüpspor - Konyaspor

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
