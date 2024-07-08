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Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tarihi Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada çekimin saat 14.00'te başlayacağı ve kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin 11 Temmuz Perşembe günü çekileceği açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada fikstür çekiminin, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacağı, Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacağı aktarıldı.

Süper Lig'de yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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