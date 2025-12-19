Haberler

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında Fenerbahçe-Eyüpspor ve Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmaları yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor- Fenerbahçe : Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray- Kasımpaşa : Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
