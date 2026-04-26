Haberler

Trendyol 1. Lig: Sarıyer: 1 Esenler Erokspor: 0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Tuncay Ercan

Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Fethi Özer dk. 90), Camara (Batuhan Kör dk. 84), Poko, Marcos Silva (Ozan Sol dk. 90+4), Dembele (Traore dk. 90), Eze (Oğuzhan Yılmaz dk. 84)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram,Aytaç Kara, Ahmet Ercan Ekmekci

Teknik Direktör: Servet Çetin

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Yunus Emre Gedik dk. 46), Cavare, Onur Ulaş (Nzaba dk. 28), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Alper Karaman dk. 76), Kanga, Faye, Recep Niyaz (Ömer Faruk Beyaz dk. 63), Amilton, Catakovic (Kayode dk. 63)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Tugay Kacar, Altar Han Hidayetoğlu, Berat Luş

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Marcos Silva (dk. 75) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Eze, Mert Furkan Bayram, Marcos Silva, Poko (Sarıyer), Cavare, Hayrullah Bilazer, Faye (Esenler Erokspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

