Trendyol 1. Lig: Sarıyer: 1 Esenler Erokspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Tuncay Ercan
Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Fethi Özer dk. 90), Camara (Batuhan Kör dk. 84), Poko, Marcos Silva (Ozan Sol dk. 90+4), Dembele (Traore dk. 90), Eze (Oğuzhan Yılmaz dk. 84)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram,Aytaç Kara, Ahmet Ercan Ekmekci
Teknik Direktör: Servet Çetin
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Yunus Emre Gedik dk. 46), Cavare, Onur Ulaş (Nzaba dk. 28), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Alper Karaman dk. 76), Kanga, Faye, Recep Niyaz (Ömer Faruk Beyaz dk. 63), Amilton, Catakovic (Kayode dk. 63)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Tugay Kacar, Altar Han Hidayetoğlu, Berat Luş
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Marcos Silva (dk. 75) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Eze, Mert Furkan Bayram, Marcos Silva, Poko (Sarıyer), Cavare, Hayrullah Bilazer, Faye (Esenler Erokspor) - İSTANBUL