Trendyol 1. Lig Play-Off İkinci Tur Maç Programı Açıklandı
Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci turunda Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşılaşacak. İlk maç 19 Mayıs'ta Boluspor'un evinde oynanacak, rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un sahasında yapılacak.
Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı belli oldu.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek.
İlk maç, 19 Mayıs'ta normal sezonu daha alt basamakta (7) bitiren Boluspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un (5) sahasında yapılacak.
Tur atlayan takım, finalde Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
1. Lig play-off ikinci tur maç programı şöyle:
19 Mayıs Pazartesi:
20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
23 Mayıs Cuma:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor