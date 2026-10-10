Haberler

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, Esenler Erokspor'a 1-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Esenler Erokspor'un golünü 20. dakikada Guelor Kanga kaydetti; İstanbulspor sahasında mağlup ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin (Kubilay Sönmez dk. 79), Michael Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer (Aytaç Kara dk. 77), Ilianov Iliev (Alieu Cham dk. 59), Berk Ali Nizam (Phellipe Cardoso Araujo dk. 77), Elvin Mendy, Dijlan Aydın, Ömer Faruk Duymaz (Mamadou Fall dk. 59), Mustafa Sol

Yedekler: İsa Doğan, Deniz Tuncer, Erdem Seçgin, Enver Azmi Sarıalioğlu, Ali Akman

Teknik Direktör: Olcay Demir

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Luccas Claro, Bahadır Öztürk, Furkan Orak, Mikail Okyar (Ferhat Yazgan dk. 87), Nicolas Janvier (Recep Niyaz dk. 70), Guelor Kanga (Yusuf Erdoğan dk. 61), Burak Çoban (Kubilay Kanatsızkuş dk. 70), Enes Alıç, Mame Mor Faye, Habib Gueye (Tugay Kacar dk. 61)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer, Muhamed Buljubasic, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Guelor Kanga (dk. 20) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Elvin Mendy (İstanbulspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı

Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

Bağımsız girdiği seçimde destan yazmıştı, bu sabah gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın kötü gidişatı sürüyor

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın hali içler acısı!
90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcının son hali dikkat çekti
Süper Lig'in eski golcüsü Okaka'dan çarpıcı itiraf: Beşiktaş beni istedi, vermediler

Süper Lig'in eski yıldızından itiraf: Beşiktaş beni istedi, vermediler
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

AK Parti'ye mi katılıyor? Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?