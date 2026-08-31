Trendyol 1. Lig 5. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor: Burak Olcar

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor: Mustafa Hakan Belder

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yücel Büyük

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor: Emrullah Baydar

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor: İlker Yasin Avcı

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor: Ozan Ergün

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

20.00 Bursaspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor: Raşit Yorgancılar

Kaynak: AA