Haberler

Trendyol 1. Lig 5. hafta hakemleri açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor: Burak Olcar

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor: Mustafa Hakan Belder

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yücel Büyük

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor: Emrullah Baydar

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor: İlker Yasin Avcı

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor: Ozan Ergün

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

20.00 Bursaspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor: Raşit Yorgancılar

Kaynak: AA
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti

Hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti

Otelde korkuluk faciası! 4 yaşındaki Alman çocuk hayatını kaybetti
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi

Türk televizyonlarının fenomen kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülteler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, bu fakülteler resmen kapatıldı