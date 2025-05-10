Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Mağlup Ederek Süper Lig'e Yükseldi
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç sonucunda Gençlerbirliği, rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Bu başarılı sonuç, Gençlerbirliği'nin sezon sonundaki hedeflerini gerçekleştirdiğini gösterdi.
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'de yükselen ikinci takım oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor