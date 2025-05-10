Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Mağlup Ederek Süper Lig'e Yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'de yükselen ikinci takım oldu. - İSTANBUL