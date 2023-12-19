Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı müsabakada hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ankara'da Aktepe Stadı'nda yarın oynanacak Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için hakem İlker Yasin Avcı görevlendirildi. Avcı'nın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Muhammet Ali Doğan üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Alper Oran belirlendi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasına girilirken Bandırmaspor, 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Ankara Keçiörengücü ise 19 puanla 9. sırada bulunuyor. - BALIKESİR