Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor ile 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük ile Boluspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip, sahasında girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Boluspor ile birer puanı paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Tiago Çukur'un pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girerek sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Tafas meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
26. dakikada sağ kanatta topu alan Zeki, topu ceza sahası dışındaki Bertu'ya yolladı. Bertu'nun uzak köşeye yerden şutunda kaleci Silvestri meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
51. dakikada ceza sahasının sağından kaleye paralel topu süren Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Tafas topu kornere çeldi.
65. dakikada sağ kanattan Alptekin'in pasını alan Zeki Dursun'un ceza sahası içinden yaptığı vuruş üst direğe çarparak auta çıktı.
85. dakikada Alptekin ceza alanı sağ çizgisinden penaltı noktasına yakın bulunan Ege'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruş üstten az farkla dışarı çıktı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Osman Akarsu, Murathan Çomoğlu
Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Davide Biraschi, Robin Yalçın, Candan Başkale (Çağtay Kurukalıp dk. 72), Dorukhan Toköz (Daniele Verde dk. 72), Yaya Onogo (Barış Kalaycı dk. 55), Ahmed Traore, Emre Akbaba, Josh Esen (Kaan Arda Demir dk. 89), Tiago Çukur (Cenk Tosun dk. 55)
Yedekler: Batuhan Şen, Anıl Yiğit Çınar, Burhan Ersoy, Kerem Özmen
Teknik Direktör: Salvatore Bocchetti
Boluspor: Angelo Tafas, Juan Arguello, Bartu Göçmen, Arda Tuğra Saygı, Yusuf Can Esendemir, Tolunay Artuç, Bertu Özyürek, Mustafa Alptekin Çaylı (Ali Uğurhan Uğurlu dk. 90+3), Zeki Dursun (Temel Çakmak dk. 90+4), Ege Özkayımoğlu, Nurettin Korkmaz (Furkan Emin Kaçmaz dk. 64)
Yedekler: Muhammet Özkan, Orkun Özdemir, Furkan Metin, Elvin Yunuszade, Deniz Yıldız, Muhammed Mert, Ali Çırak
Teknik Direktör: Mustapha Yatabare
Sarı kartlar: Juan, Yusuf Can Esendemir, Mustafa Alptekin Çaylı, Furkan Emin Kaçmaz (Boluspor), Josh Esen (Fatih Karagümrük)