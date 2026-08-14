Esenler Erokspor ve Sarıyer 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 87. dakikada Efecan'ın pasında penaltı noktası üzerinde Batuhan'ın şutunda top ağlara gitti ve konuk ekip 1-0 öne geçti. 90+5. dakikada sağ kanattan Erkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Buljubasic kafayla topu filelere yolladı ve skor 1-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı