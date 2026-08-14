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Esenler Erokspor ve Sarıyer 1-1 Berabere Kaldı

Esenler Erokspor ve Sarıyer 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Sarıyer ile karşılaştı. İlk yarıda gol olmazken, 87. dakikada Batuhan'ın golüyle Sarıyer 1-0 öne geçti. 90+5. dakikada Buljubasic'in kafa golüyle Esenler Erokspor skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 87. dakikada Efecan'ın pasında penaltı noktası üzerinde Batuhan'ın şutunda top ağlara gitti ve konuk ekip 1-0 öne geçti. 90+5. dakikada sağ kanattan Erkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Buljubasic kafayla topu filelere yolladı ve skor 1-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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