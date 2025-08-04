Trendyol 1. Lig'e Yeni Transfer: Ömer Bayram SMS Grup Sarıyer'e Katıldı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden SMS Grup Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşma sağladı. Oyuncu, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin formasını giyecek.
Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından SMS Grup Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Ömer Bayram, son olarak 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'de forma giymişti.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor