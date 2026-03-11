Haberler

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Boluspor-Arca Çorum FK: Yusuf Adnan Kendirciler

20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
