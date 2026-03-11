Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat