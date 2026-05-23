Süper Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım, Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında yarın oynanacak play-off final maçıyla belli olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, adını yazdıracak üçüncü ve son takım yarınki maçın kazananı olacak.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı elde etti.

Arca Çorum FK ise ligde normal sezonu dördüncü sırada bitirdi. Play-off 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü, 2. turda ise Sipay Bodrum FK'yi eleyen Çorum ekibi, finale yükselerek Esenler Erokspor'un rakibi oldu.