Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin
17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu
17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker
20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen
2 Mayıs Cumartesi:
16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz
16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: Batuhan Kolak
16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: Turgut Doman
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay