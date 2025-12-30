Haberler

Trendyol 1. Lig'de ilk yarı sona erdi! Amedspor gözünü Süper Lig'e dikti

Trendyol 1. Lig'de ilk yarı sona erdi! Amedspor gözünü Süper Lig'e dikti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Amedspor 39 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor 37 puanla 2. sırada tamamladı.

  • Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını Amedspor 39 puanla lider tamamladı.
  • Play-off hattında 34 puanlı Esenler Erokspor, 33 puanlı Erzurumspor FK, 32 puanlı Bodrum FK ve Çorum FK ile 30 puanlı Iğdır FK yer alıyor.
  • Küme düşme hattında 21 puanlı Sarıyer ve Ümraniyespor, 6 puanlı Hatayspor ve eksi 28 puanlı Adana Demirspor bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor, Hatay'da karşılaşırken İstanbul ekibi sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIYI AMEDSPOR ZİRVEDE TAMAMLADI

Haftaya lider giren Pendikspor'un evinde Esenler Erokspor ile berabere kalması sonrası Amedspor, Iğdır Futbol Kulübü'nü 3-0 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçında 13 puan toplayan Diyarbakır ekibi Amed, 39 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor'un 37 puanı bulunuyor.

PLAY-OFF HATTINDA HEYECAN SÜRÜYOR

Bu iki takımı 34 puanlı Esenler Erokspor takip ederken, Erzurumspor FK 33 puanla haftayı 4. sırada kapattı. 32 puanı buluanan Bodrum FK ve Çorum FK ile 30 puana sahip Iğdır FK, play-off hattında yer alıyor.

KÜME DÜŞME POTASINDA 4 TAKIM VAR

Küme düşme hattında ise 21 puanlı Sarıyer ve Ümraniyespor ile 6 puanlı Hatayspor ve FIFA'dan puan silme cezaları bulunan eksi 28 puanlı Adana Demirspor var.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSemih Can Takici:

Turkiyede taraftari en cok olan ilk 5 kulupten birisidir. Çok guzel oynuyorlar. Amedpsor süper ligi hakkediyor. Lige renk ve değer katar. Başarılılar dilerim

