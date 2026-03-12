Haberler

Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 1 Bandırmaspor: 1

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erokspor, evinde Bandırmaspor ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Erokspor'un golünü Kayode atarken, Bandırmaspor penaltıdan eşitliği sağladı. Bandırmaspor'un kalecisi Akın, maçın 9. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol taraftan savunma arkasına sarkan Kayode, kalesinden çıkan Akın'ın ceza sahası dışındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ayberk Demirbaş faul kararı verdi Akın'a sarı kart gösterdi. Sonrasında VAR'dan gelen tavsiye üzerine Ayberk Demirbaş pozisyonu izlemeye monitöre gitti.

9. dakikada incelemesini tamamlayan Ayberk Demirbaş, kaleci Akın Alkan'ın sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

14. dakikada Recep Niyaz'ın pasında kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, meşin yuvarlağı kontrol edip yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 1-0

45+6. dakikada Amaral'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Kerim, Mikail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi.

45+9. dakikada penaltıda topun başına geçen Tanque'nin yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Esenler

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Ferhat Çalar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Jack dk. 63), Amilton (Catakovic dk. 75), Recep Niyaz (Berat Luş dk. 76), Ömer Faruk Beyaz (Kanga dk. 63), Faye, Kayode

Yedekler: Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Nzaba, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Alper Karaman

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Oğuz Ceylan dk. 78), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Mücahit Albayrak dk. 78), Fall (Arda Özçimen dk. 12), Amaral (Abdulkadir Parmak dk. 70), Kehinde (Badji dk. 46), Tanque

Yedekler: Yasin Midiliç, Yusuf Can Esendemir, Enes Çinemre, Ndongala, Emirhan Acar

Goller: Kayode (dk. 14) (Esenler Erokspor), Tanque (dk. 45+9 pen.) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Akın Alkan (dk. 9) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mikail Okyar, Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Amaral (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

