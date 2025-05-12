Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Trendyol 1. Lig'de Gol Kralları Oğulcan Çağlayan ve Wesley Moraes

Trendyol 1. Lig'de Gol Kralları Oğulcan Çağlayan ve Wesley Moraes
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig normal sezonu tamamlandı. Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yükselirken, Oğulcan Çağlayan ve Wesley Moraes 21 golle ligde en fazla gol atan oyuncular oldu. Kocaelispor, 68 golle en golcü takım olurken, play-off'larda mücadele edecek takımlar belirlendi.

Normal sezonun dün tamamlandığı Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan ile Solwie Energy Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes, yirmi birer golle en fazla gol atan isimler oldu.

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig vizesi aldığı, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün direkt play-off finaline yükseldiği 1. Lig'de Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ile Geosis Boluspor, Fatih Karagümrük'ün rakibi olmak için mücadele edecek.

Play-off'tan bir ekibin daha Süper Lig'e yükseleceği lige Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile MKE Ankaragücü veda etti.

En golcü Kocaelispor

Toplam 1011 golün atıldığı ligde maç başına gol ortalaması 2,66 oldu.

Ligi 68 golle tamamlayan Kocaelispor en golcü takım olurken, Uğur Okulları İstanbulspor 67, Geosis Boluspor da 66 gole imza attı.

Yeni Malatyaspor'un sadece 14 gol bulduğu ligde Adanaspor da 32 golde kaldı. Erzurumspor FK kalesinde gördüğü 31 golle en az gol yiyen ekip konumunda bulunurken, Alagöz Holding Iğdır FK 33, Gençlerbirliği 34 ve Amed Sportif Faaliyetler 35 gol yedi.

Ligin gol kralları

Kocaelispor formasıyla 21 gole imza atan Oğulcan Çağlayan ile aynı gol sayısına ulaşan Solwie Energy Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes, ligin en fazla gol atan isimleri oldu.

Bu iki ismi 17 golle Teksüt Bandırmaspor'dan Marco Paixao ve on beşer golle Uğur Okulları İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile Gaoussou Diarra takip etti.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

SezonEn fazla gol atan
2015-2016Mickael Pote (Adana Demirspor) 20
2016-2017Mickael Pote (Adana Demirspor) 24
2017-2018Braian Samudio (Çaykur Rizespor) 20
2018-2019Marco Paixao (Altay) 29
2019-2020Marco Paixao (Altay) 22
2020-2021Marco Paixao (Altay) 22
2021-2022Ahmet Sağat (Menemen FK) 17
2022-2023Marco Paixao (Altay) 21
2023-2024Gianni Bruno (Eyüpspor) / Yonathan Del Valle (Sakaryaspor) 16
2024-2025Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor) / Wesley Moraes (Fatih Karagümrük) 21

İç sahada en başarılı İstanbulspor

Kendi evinde 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Uğur Okulları İstanbulspor, 46 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

Topladığı 44 puanla iç sahada en başarılı ekip konumundaki İstanbul temsilcisini kırkar puanla Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Teksüt Bandırmaspor izledi.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un ardından iç sahada en başarısız ekip kendi evinde 17 puanda kalan Adanaspor oldu.

Deplasmanda da lider Kocaelispor

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, deplasmanda en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Dış sahada 19 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kocaelispor, deplasmanda 32 puan topladı.

Kocaelispor'u 30 puanla Erzurumspor FK ile 29 puan toplayan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü takip etti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.