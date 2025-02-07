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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Esenler Erokspor 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Esenler Erokspor 1-1 Beraber Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Esenler Erokspor ile oynadığı maçı 1-1 berabere tamamladı. Maçta konuk ekip Olarenwaju Kayode'nin 8. dakikada attığı golle öne geçerken, Gençlerbirliği'nin eşitliği sağlayan golü ise Amilton'dan geldi. Maçta ayrıca Esenler Erokspor'dan Ekrem Kılıçarslan'a kırmızı kart gösterildi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada konuk ekibin kendi yarı sahasından kullandığı taçta topu alan Catakovic bekletmeden defansın arkasına sarkan Kayode'ye aktardı. Kayode'nin şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-1

59. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sol kanattan Metehan'ın ortasında ceza sahası içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Baykal Tuna

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Alperen Babacan dk. 60), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Peter Etebo (Ensar Kemaloğlu dk. 37), Mikail Okyar (Samed Onur dk. 88), Amilton, Michal Nalepa (Samuel Joca dk. 60), Metehan Mimaroğlu, Gökhan Altıparmak

Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Emirhan Ünal, Çağrı Fedai, Umut İslamoğlu, Taha Atay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Francis Nzaba, Tugay Kacar, Mücahit Albayrak, Benhur Keser (Ercüment Kafkaskayalı dk. 78), Janne-Pekka Laine (Berkay Aydoğmuş dk. 66), Ufuk Akyol, Olarenwaju Kayode (Ertuğrul Furat dk. 78), Hamza Catakovic (Metehan Mert dk. 86), Anıl Yaşar (Sakıb Aytaç dk. 86)

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Eşref Korkmazoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Oscar Pinchi, Oğuz Ceylan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Amilton (dk. 75) (Gençlerbirliği), Olarenwaju Kayode (dk. 8) (Esenler Erokspor)

Kırmızı Kart: Ekrem Kılıçarslan (dk. 75) (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Michal Nalepa, Amilton (Gençlerbirliği) Janne-Pekka Laine, Hamza Catakovic, Mücahit Albayrak, Metehan Mert (Esenler Erokspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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